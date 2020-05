REGIONALI 2020. DE LUCA: “GOVERNO IRRESPONSABILE. M5S, LEGA, FORZA ITALIA E FDI NON VOGLIONO VOTARE”

Sarebbero le forze di opposizione in Campania ad opporsi alla possibilità di votare a fine luglio. Alla fine il Presidente della Regione Vincenzo De Luca parla, in maniera chiara, del voto per le regionali attribuendo responsabilità al Governo ma anche ad alcune forze politiche.

“Un Governo irresponsabile”, cosi’ il Governatore nel corso della sua consueta tribuna politica del venerdì, ma “la data alla fine la stabiliscono le Regioni”.

De Luca ha anche sottolineato il paradosso di un paese “dove si apre tutto” ma che nutre ancora resistenze per le elezioni. E poi la stoccata alle forze politiche di opposizione: “Hanno paura di andare a votare e cercano di prendere tempo, sono il Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia”.