REGIONALI 2020. DE LUCA SPINGE PER FINE LUGLIO: “IN AUTUNNO VOTO A RISCHIO”

“Credo che sarebbe ragionevole fissare la data delle elezioni, d’intesa con il ministero della Salute, a fine maggio. Senza condizioni di sicurezza non si vota, ma io dico che se si vota a fine luglio, cioe’ fra tre mesi, non avremo grandissimi problemi. Credo che l’ultima settimana di luglio sia la data utile per andare al voto”.

Lo dice in una diretta Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo DE LUCA. Per il governatore “votare il 20 settembre e’ impossibile perche’ riaprono le scuole. Bisognerebbe votare il 15 settembre ma e’ impossibile presentare le liste il 15 agosto. Realisticamente – osserva – si va ad ottobre e tutti gli epidemiologi dicono che ci sara’ una nuova ondata di coronavirus. Allora, non possiamo avere le Regioni in mezzo al guado, sarebbe un disastro. Non si puo’ votare in autunno, si salterebbe un anno e si voterebbe la prossima primavera”