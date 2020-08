C’è anche il nome dell’imprenditrice del settore HORECA Gabriela Bellissimo nella lista Campania Libera, in campo per sostenere la candidatura di De Luca alla Presidenza della Regione Campania. Molto attiva nel settore della cultura e impegnata con la azienda di famiglia, Planet, uno dei leader nel settore della distribuzione di bevande, per Gabriela Bellissimo una sfida che interessa una vasta area del territorio della Provincia di Salerno, a cominciare dalla Piana del Sele e dal Cilento.

