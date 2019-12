REGIONALI 2020. IL MINISTRO COSTA NON ESCLUDE UNA CANDIDATURA ALLA PRESIDENZA

Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, campano di origini, in una intervista rilasciata, oggi, a IL FATTO QUOTIDIANO, non esclude una sua possibile candidatura alle Regionali 2020 in Campania, per il Movimento 5 Stelle. Il nome di Sergio Costa non è, assolutamente, una novità, tanto che alcuni sondaggisti hanno testato, insieme a quella di Valeria Ciarambino, anche la sua ipotetica candidatura alla Presidenza della Regione Campania.

Costa il nome del Movimento 5 Stelle, sempre e comunque? Negli ambienti pentastellati, si sostiene che una eventuale discesa in campo dell’attuale Ministro dell’Ambiente sarebbe legata solo ed esclusivamente alla possibile alleanza allargata anche al centro sinistra. Quindi, detto in parole povere, ad un passo indietro dell’attuale Governatore Vincenzo De Luca.