REGIONALI 2020. IL SINDACO DI SERINO VITO PELOSI IN CAMPO CON DE MITA E DE LUCA

Manca solo l’ufficialità ma il Sindaco di Serino Vito Pelosi è pronto ad affrontare la prossima tornata elettorale per le Regionali, candidandosi alla carica di consigliere in Provincia di Salerno con la lista di Ciriaco De Mita, nella coalizione che sosterrà la corsa alla riconferma di Vincenzo De Luca.

Pelosi, eletto sindaco nel 2016, giunto al suo secondo mandato, lascerebbe, subito dopo la ufficializzazione della data per le elezioni, il Comune di Serino nelle mani del Vice Sindaco, per partecipare alla prossima tornata elettorale per le Regionali in Campania.