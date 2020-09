REGIONALI 2020. LA POSSIBILE COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO: 30 CON DE LUCA, 14 CENTRO DESTRA, 6 MOVIMENTO 5 STELLE

In attesa di conoscere le prime proiezioni sulle liste di partito (probabile che quelle di De Luca vadano sotto il Presidente e viceversa per quelle di Caldoro), è già possibile ipotizzare la composizione del nuovo Consiglio Regionale della Campania: 30 i consiglieri che andranno alla coalizione di Vincenzo De Luca, 14 per il centro destra di Caldoro (compreso il candidato Presidente), 6 per il Movimento 5 Stelle (compresa la candidata Presidente).

La Legge Elettorale della Regione Campania, infatti, prevede che il premio di maggioranza per garantire la governabilità, ovvero i 30 consiglieri, vengano attribuiti al candidato Presidente che ha ottenuto un solo voto piu’ degli altri.

Oltre il 65% dei consensi scatta, invece, un super premio di maggioranza con l’assegnazione di altri due consiglieri alla maggioranza con la riduzione del numero dei consiglieri per l’opposizione.