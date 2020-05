REGIONALI 2020. MARESCA, IL MAGISTRATO CHE PIACE AL CENTRO DESTRA IN CAMPANIA

Catello Maresca, magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia del Tribunale di Napoli, piace sempre di piu’ a tutti gli ambienti (e partiti) del centro destra: il nome ideale per la prossima campagna elettorale per le Regionali in Campania, l’avversario di Vincenzo De Luca e del candidato del Movimento 5 Stelle.

Un nome espressione di una società civile impegnata in prima linea nella lotta e nel contrasto alla criminalità organizzata che, adesso, sta già suscitando le prime levate di scudi negli ambienti del centro sinistra. Eppure, tra gli stessi partiti, quando in Puglia, 5 anni fa, fu scelto il nome di un altro magistrato coraggioso, quello di Michele Emiliano, non ci fu la stessa levata di scudi che, oggi, si registra in Campania. La strada per chiudere sul nome di Catello Maresca è ancora difficile, non certo lunga perchè i tempi per avviare una campagna elettorale su tutto il territorio della Campania non sono lunghissimi. C’è bisogno di coraggio e di scelte chiare: inutile continuare con balletti e giri di dichiarazioni che servono, solo ed esclusivamente, a mantenere rendite di posizione politica che non hanno piu’ alcun senso.