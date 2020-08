REGIONALI 2020. PARTE DAL VALLO DI DIANO LA CAMPAGNA ELETTORALE DI DI BRIZZI (LEGA)

Fedele al principio del legame con il territorio e con le proprio origini, Valentino Di Brizzi, esponente della Lega, ha aperto la sua campagna elettorale per le Regionali 2020 a Sassano (Salerno), il suo comune di origine, insieme al coordinatore provinciale Nicholas Esposito ed al parlamentare della Lega Andrea Crippa.

“Basta con gli scippi subiti dal nostro territorio”, ha sottolineato l’imprenditore del Vallo di Diano nel corso del suo intervento, “a cominciare da quello che ha riguardato il Tribunale di Sala Consilina, accorpato addirittura fuori dalla Regione Campania. E non bisogna dimenticare quello che sta accadendo nella sanità: all’Ospedale Curto di Polla, giusto per citare un esempio del nostro territorio, si preannuncia un periodo complicato con numerosi primari prossimi alla pensione e non ancora sostituiti”.