REGIONALI 2020. SONDAGGIO WINPOLL: NEL CENTRO DESTRA TESTA A TESTA FDI-LEGA. DIETRO FORZA ITALIA

E’ un testa a testa tra Fratelli d’Italia e Lega, con Forza Italia dietro alle forze politiche di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. E’ questo il quadra che emerge dal sondaggio Winpoll-Cise, pubblicato oggi da Il Sole 24 Ore per le Regionali in Campania. Nella coalizione di Stefano Caldoro, nettamente staccato da De Luca, ci sono pochi decimali a separare Fdi e Lega. Ecco nel dettaglio le intenzioni di voto per i partiti di centro destra per le Regionali 2020.

Fratelli d’Italia 14,9%

Lega 14,4%

Forza Italia 6,0%

Udc-Lista Caldoro 0,8%

Liste Civiche Caldoro 0,7%