REGIONE CAMPANIA. A ROMA DELEGATO DEL CENTRO DESTRA, STOP ALLA CIARAMBINO

Sarà Annarita Patriarca il terzo delegato del Consiglio Regionale della Campania a partecipare, a partire dal prossimo 24 Gennaio, alle operazioni di voto per l’elezione del Presidente della Repubblica: la consigliera regionale di Forza Italia, questa mattina, è stata votata dal Consiglio insieme ai due nomi della maggioranza ovvero il Presidente della Giunta Vincenzo De Luca ed il Presidente del Consiglio Regionale Gennaro Oliviero. Resta fuori dal voto per il Quirinale il Movimento 5 Stelle della Campania che aveva indicato il nome di Valeria Ciarambino come delegato per il voto per il Presidente della Repubblica. Annarita Patriarca era stata indicata, all’unanimità, nel corso di una riunione di tutti i consiglieri regionali del centro destra, durante la quale era stato fatto un passo indietro da parte dell’ex Presidente della Regione Stefano Caldoro. Al termine del voto De Luca ha ottenuto 33 voti, 26 Oliviero e 17 Patriarca.

