REGIONE CAMPANIA. MANFREDI TIFA CONTRO IL TERZO MANDATO DI DE LUCA ? FORSE SI, INSIEME AL M5S

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi tifa contro la possibilità che al Presidente De Luca venga concessa la possibilità di candidarsi nel 2025, superando il limite del terzo mandato ? Forse si, anzi anche qualcosa in piu’ e con lui, di certo, anche i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Il primo cittadino di Napoli pensa alle Regionali ? Forse si, anche perchè la sua maggioranza al Comune è un passo avanti rispetto a quella che ha sostenuto De Luca nel 2020, tenendo dentro anche il Movimento 5 Stelle che, proprio di recente, ha detto no all’ipotesi di una nuova candidatura di De Luca alle prossime elezioni regionali. Manfredi, dunque, lavora, anche se in maniera discreta, ad una sua possibile candidatura nel 2025, chiudendo un anno prima l’esperienza al Comune di Napoli ma mettendo in campo una proposta politica che non deve andare alla ricerca di una alleanza complicata – ovvero quella con il M5S – considerato che esiste già.

