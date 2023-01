DAL 10 GENNAIO TORNANO GLI INCENTIVI STATALI PER L’ACQUISTO DI MEZZI ELETTRICI

Tornano, a partire da martedi’ 10 Gennaio, gli incentivi statali per l’acquisto di mezzi elettrici. Un provvedimento molto atteso nel settore dell’automotive, soprattutto nel segmento delle autovetture.

Gli incentivi sono per autoveicoli, motocicli e ciclomotori e per veicoli commerciali. Le risorse sono ripartire in questo modo: 1) Veicoli elettrici: 190 milioni per gli autoveicoli (fino a 8 persone) con emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi di anidride carbonica per chilometro: € 3.000 senza rottamazione; € 5.000 con rottamazione; 2) Veicoli ibridi plug-in: 235 milioni per veicoli di categoria M1 (per il trasporto fino a otto persone) con emissioni comprese nella fascia 21-60 grammi di anidride carbonica per chilometro: € 2.000 senza rottamazione; € 4.000 con rottamazione 3) Veicoli a basse emissioni: 150 milioni per veicoli di categoria M1 (fino con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di anidride carbonica per chilometro: € 0 senza rottamazione; € 2.000 con rottamazione.