Oggi 5 gennaio, alle ore 17:00, a Salerno, in via Trotula de Ruggiero (ex Palazzo Galdieri), il Partito Democratico di Salerno consegnerà calze e giochi per i bambini che frequentano la ludoteca sociale Hula Hop. Parteciperà all’ iniziativa l’on. Piero De Luca.