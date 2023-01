COMUNALI 2023. NOI MODERATI CON LE PROPRIE LISTE A PONTECAGNANO E CAMPAGNA

I vertici provinciali di Noi Moderati, insieme al parlamentare Pino Bicchielli, sono già al lavoro per essere presenti, con una lista di partito, alle prossime elezioni Comunali di Pontecagnano Faiano e Campagna: a differenza delle precedenti amministrative, questa volta, il partito è già pronto e dopo la esperienza vincente delle Politiche di Settembre, sono in tanti ad essersi avvicinati al movimento che sta ottenendo ottimi risultati anche all’interno del Governo Meloni. Adesso c’è l’appuntamento con le Comunali e Noi Moderati, in attesa della convocazione di un tavolo provinciale di centro destra, sta già muovendo i primi significativi passi per la scelta dei candidati e delle candidate al consiglio comunale di Campagna e di Pontecagnano Faiano: già nella prossima settimana si terrà una riunione operativa, insieme allo stesso Bicchielli, per stabilire la tempistica per la definizione di alleanze e liste.

