REGIONE CAMPANIA, NIENTE ACCORDO PER GRANDI ELETTORI: RESTA IL NODO DELL’OPPOSIZIONE

A pochi giorni dalla ufficializzazione della data per la convocazione delle Camere e dei delegati delle Regioni per l’elezione del Presidente della Repubblica, in Regione Campania non c’è ancora l’accordo per indicare chi, a Roma, dovrà rappresentare l’opposizione. Da una parte c’è l’ex Presidente della Regione, già Ministro del Governo Berlusconi, Stefano Caldoro, sostenuto da 8 consiglieri regionale; dall’altra parte la due volte candidata alla Presidenza della Regione Valeria Ciarambino, sostenuta dai 6 consiglieri del Movimento 5 Stelle. Chi andrà a Roma tra Stefano Caldoro e Valeria Ciarambino ? Dipende da cosa farà la maggioranza del Presidente De Luca: se dovesse rimanere alla finesta, il terzo posto andrebbe a Caldoro, ma se dovesse decidere di giocare la partita anche per il terzo nome tutto potrebbe accadere. Ed, ovviamente, nella scelta incidono anche legami con i vertici nazionali dei partiti e da quanto un voto in piu’, al Centro Destra o al Movimento 5 Stelle, potrebbe essere determinante nel chiudere la partita per il Quirinale.

