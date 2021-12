EBOLI. PASSO INDIETRO DEL SINDACO CONTE SULLE CHIUSURE DI BAR IL 31 DICEMBRE

Il pugno duro si trasforma in una carezza, gli annunci emotivi diventano quasi un semplice monito: ad Eboli nessuna chiusura totale per i bar nella giornata del 31 dicembre ma solo un orario ridotto. Lo annuncia il sindaco Mario Conte.

“Non vogliamo mettere in difficoltà gli esercenti onesti e impedire loro un’occasione di guadagno importante, soprattutto in un momento in cui la crisi dovuta alle restrizioni pandemiche si fa ancora sentire. Ma nemmeno possiamo consentire che si verifichino risse tra ubriachi o, nel migliore dei casi, assembramenti incontrollati che favorirebbero ulteriormente la circolazione del contagio da covid già in crescita.