L’INDISCRETO. MIMMO VOLPE ALLA FESTA DEL PSI? LUI SMENTISCE MA…

“Allo scambio degli auguri del Partito Socialista Italiano di Salerno di qualche sera fa non c’ero ma non mi sarebbe dispiaciuto fare gli auguri di Buon Natale ai compagni della Sinistra”. Mimmo Volpe, Sindaco di Bellizzi, finito al centro di un “casus belli” in casa Partito Democratico, smentisce le voci della sua presenza all’interno della sede del PSI della Provincia di Salerno. Le voci sulla sua apparizione in casa PSI si erano moltiplicate, soprattutto nelle ultime ore.

“Io sono del Partito Democratico, ne sono un dirigente ed un fondatore e resto all’interno del Pd. Come ribadito nel corso del Congresso Provinciale”, continua Volpe, “mi auguro che adesso il Segretario Provinciale possa dare vita ad una Direzione che sia capace di dare voce a tutte le diverse anime del Partito Democratico della Provincia di Salerno”.