REGIONE CAMPANIA. SALTA PER ASSENZA MAGGIORANZA GIUNTA PER LE ELEZIONI

I Consiglieri di Maggioranza in Consiglio Regionale, questa mattina, hanno disertato la riunione della Giunta per le Elezioni che avrebbe dovuto prendere atto della sospensione del Consigliere Regionale di Fdi Marco Nonno per consentire il subingresso, per 18 mesi, in aula della prima dei non eletti Carmela Rescigno. Già nella giornata di ieri erano emerse alcune crepe all’interno della maggioranza sulla opportunità politica di partecipare alla seduta che anticipa di un giorno la riunione del Consiglio Regionale, in programma per domani a partire dalle 15:00. Dunque, domani, la seduta del Consiglio Regionale si terrà con un consigliere in meno e, con ogni probabilità, la prossima settimana verrà riconvocata la Giunta per le Elezioni per procedere al subingresso di Carmela Rescigno al posto di Marco Nonno all’interno di Fratelli d’Italia.

