GIORGIA MELONI (FDI): “MODIFICARE REGOLE GREEN PASS? NO, VA ABOLITO”

Non modificherei il green pass, lo abolirei. È una misura inutile, senza basi scientifiche, una misura che mi sembra serva ormai solo al Governo per imporre la propria autorità, cosa che ti serve quando non hai autorevolezza”. Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni, ospite di Non stop news su Rtl. “L’Italia è la nazione che nel mondo ha portato avanti i provvedimenti più aggressivi su questa vicenda ed è contemporaneamente la nazione che ha più alti tassi di contagio, di letalità e di mortalità da Covid – ha continuato -. I nostri dati sono simili, in proporzione, a quelli del Brasile e siccome stiamo parlando di scienza, io sulla scienza non faccio confusione con la religione. Se mi si dice di fare una cosa bisogna anche che mi si spieghi il perché e poi bisogna valutare se le cose funzionano o non funzionano, e se non funzionano andare sulla stessa strada è nella migliore delle ipotesi incomprensibile, nella peggiore folle”.

Secondo Meloni, “noi stiamo dicendo alla gente che non potrà mangiare e dare da mangiare ai propri figli, perché questo sta accadendo, cose che sono surreali. Il governo ha messo obbligo di mascherina FFP2 per i bambini, ma sa che la mascherina FFP2 per bambini non esiste? E noi ci dobbiamo fidare… Non è religione, è scienza. Nella nostra cultura occidentale – ha detto ancora – neanche Dio può farci fare delle cose che sono incompatibili nella nostra ragione. Non me lo può dire Gesù, si figuri se me lo può dire Speranza”.