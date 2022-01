REGIONE CAMPANIA: SI RIPARTE CON LE COMMISSIONI DOPO LA PAUSA QUIRINALE

Una settimana di riposo, o quasi, per i Consiglieri Regionali della Campania, come per quelli del resto d’Italia che, con i Presidenti di Giunta e del Consiglio impegnati a Roma per l’elezione del Presidente della Repubblica, hanno visto paralizzata l’attività politica. Da domani, anche a Napoli, si tornerà a respirare una aria di normalità e si riprenderà con la convocazione delle sedute delle Commissioni: c’è molta attesa per la convocazione della Commissione Trasparenza con il Presidente Nunzio Carpentieri che chiederà al Presidente De Luca, ed ai membri della Giunta, chiarimenti sui tagli alle convenzioni con i centri privati per gli esami diagnostici.

