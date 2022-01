DOMANI PRIMO CONSIGLIO DEI MINISTRI DOPO IL QUIRINALE: NUOVO DECRETO PER EMERGENZA

Domani il Consiglio dei Ministri tornerà a riunirsi dopo la settimana di pausa, legata all’elezione del Presidente della Repubblica: al centro della riunione il Nuovo Decreto per l’emergenza Covid che dovrebbe confermare, in parte, alcuni provvedimenti che sono in scadenza.

Si va verso la conferma dell’obbligo della mascherina all’aperto, anche in zona bianca, ma la novità riguarda la durata del Green Pass per chi ha effettuato la terza dose: si va verso l’eliminazione della scadenza a 9 mesi e con una durata senza alcun termine.

Altro provvedimento, molto atteso, quello sulla riapertura delle Discoteche che, secondo le prime indiscrezioni, potrebbero tornare alla normalità a partire dalla metà di febbraio 2022.