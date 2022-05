REGIONE CAMPANIA. UNA INTERROGAZIONE SUL CONCORSO PER I DIRIGENTI

“Presenterò un’interrogazione urgente per ricevere tutti gli atti del concorso per l’assunzione di 52 posti di dirigente presso la Giunta regionale e gli elenchi dei dirigenti esterni assunti a tempo determinato, presso la Presidenza e la Giunta regionale, per verificare se fanno parte degli stessi nominativi ammessi al concorso”. È quanto afferma il consigliere regionale della Lega in Campania, Severino Nappi. “Come riportato da notizie di stampa – aggiunge Nappi -, i requisiti necessari per l’ammissione al concorso bandito da De Luca sono abbastanza ampi, tanto da includere anche coloro che sono in possesso della qualifica di dirigente in enti o strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’ art.1 comma 2 D.Lgs. n.165/2001, nonché dipendenti che abbiano svolto anche soltanto per 2 anni funzioni dirigenziali o coloro che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche per soli 3 anni. È senz’altro casuale che requisiti così ampi come questi, consentano la partecipazione alla procedura di dirigenti assunti, su base fiduciaria, a tempo determinato nelle strutture di staff del presidente e della Giunta regionale”. “Tenuto conto che i dati non sono disponibili sul sito internet della Giunta, chiedo alla Presidenza della Giunta regionale che mi venga trasmesso con urgenza l’elenco del personale dirigenziale assunto a tempo determinato presso la Giunta con la relativa struttura di servizio. Questo ci consentirà di verificare l’eventuale presenza di costoro tra gli ammessi al concorso dirigenziale e monitorare se, al termine della procedura, essi saranno tra i vincitori”, conclude Severino Nappi.

