RIFIUTI A PERSANO. IL SINDACO DI SERRE MENNELLA RICEVUTO DAL PROCURATORE CAPO DI SALERNO

“Stamattina siamo stati ricevuti in Procura a Salerno dal Procuratore Capo Dott. Borrelli. Durante l’incontro, il Procuratore ci ha informato che tra domani e dopodomani si pronuncerà la Suprema Corte di Cassazione, che deciderà quale Procura, tra quella di Salerno e quella di Potenza, sarà competente in merito alla vicenda del rientro in Italia dei containers di rifiuti dalla Tunisia. Il Procuratore ha dichiarato che non vi è alcun conflitto tra i due uffici giudiziari interessati che operano in stretta collaborazione.”

E’ quanto scrive, in un comunicato stampa, Franco Mennella, Sindaco del Comune di Serre.

Ci è stato riconfermato che appena i containers verranno scaricati nel porto di Salerno, gli stessi saranno sottoposti a sequestro e che non si muoveranno dal porto fino a quando la Procura non avrà deciso la destinazione definitiva degli stessi.

Il Procuratore ha riferito che con il sequestro dei containers, ogni decisone in merito agli stessi spetta alla Procura, che adotterà gli atti opportuni!

È stato riferito al Procuratore che il Comune di Serre intende agire in sede penale, depositando un esposto in riferimento alla illeggittimità dell’individuazione del sito di stoccaggio all’interno del Comprensorio militare di Persano, poichè non si tratta più di sito di stoccaggio ma, di fatto, di DISCARICA ABUSIVA, quindi, incompatibile con le attività di caratterizzazione che si dovrebbero svolgere.