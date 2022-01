RIFIUTI, SI CAMBIA DA CAVA A MERCATO SAN SEVERINO CON IL NUOVO SUB AMBITO

Una nuova società pubblica di cui fanno parte tutti i Comuni o una gara europea per la gestione del sistema di raccolta dei rifiuti aperta a tutti gli operatori economici ? E’ questa la scelta che, entro il prossimo 18 Febbraio, i Comuni che fanno parte del Sub Ambito che raccoglie Cava de’ Tirreni, Pellezzano, Baronissi, Fisciano, Mercato San Severino, Siano, Calvanico e Bracigliano dovranno prendere. E si tratta di una decisione che dovrà tenere conto non solo delle condizioni economiche ma anche dell’esistenza di alcune società partecipate (come la Metellia, la Pellezzano Servizi e la Fisciano Sviluppo) che, fino ad oggi, proprio in virtù della proprietà pubblica, hanno evitato il ricorso al sistema della gara pubblica attraverso un contratto di servizio, stipulato con l’amministrazione comunale. Adesso c’è l’obbligo di cambiare e le direzioni da poter prendere sono solo due: in caso di creazione di una nuova società pubblica è chiaro che i dipendenti delle Partecipate già esistenti saranno, per intero, assorbiti con un passaggio di cantiere. Resta, pero’, da comprendere quanto questa operazione costi ai Comuni e -di conseguenza – ai cittadini. Il tempo a disposizione per decidere non è molto, considerato che all’interno del Sub Ambito bisognerà anche individuare il Comune Capofila che avrà una funzione molto piu’ importante rispetto agli altri.

