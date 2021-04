Via libera dall’aula del Senato al ddl di conversione recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021. Il provvedimento ha avuto 205 sì, 17 no, 7 astenuti.

Ora il provvedimento passerà alla Camera. Probabile che solo dopo il voto di Montecitorio, il Ministro dell’Interno Lamorgese indicherà ufficialmente la data.