RINVIO DELLE ELEZIONI DEGLI ORDINI DEI COMMERCIALISTI: SI VOTERA’ ON LINE A FEBBRAIO

Causa Covid19 in applicazione dell’art. 31 del Decreto Ristoro le operazioni di voto tutt’ora in atto sono sospese. I voti acquisiti sino alla chiusura del seggio di oggi saranno acquisiti, le buste saranno aperte il 2 febbraio. Il differimento è stato disposto per il 2 e 3 febbraio 2021. In quei giorni sarà possibile votare esclusivamente in modalità elettronica. Il regolamento predisposto dal Consiglio Nazionale sarà consegnato al Ministero di Grazia e Giustizia per l’approvazione.*

