Il Partito Democratico in Campania ed in Provincia di Salerno puo’ e deve creare un gruppo di lavoro per seguire le tante crisi aziendali che interessano il territorio, per la realizzazione di idee e proposte da sottoporre al Ministero del Lavoro ed a quello delle Attività Produttive. A lanciare l’iniziativa è Rosaria Chechile.

