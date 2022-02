BARONISSI. L’ANNUNCIO DEL SINDACO VALIANTE: “NUOVI CONTROLLI SU ANTENNA TELEFONIA”

Il Comune di Baronissi comunica l’accoglimento da parte della società telefonica ILLIAD della richiesta – nota Sindaco del 18 febbraio – di ulteriore verifica tecnica finalizzata all’arretramento della stazione radio per telefonia mobile la cui installazione, già autorizzata in conformità al dettato normativo nazionale, è provvista dei pareri favorevoli di Arpac e Genio Civile.

La richiesta del Comune di Baronissi – che non ha alcuna competenza in materia escludendoli la legge – è stata fondata sulla localizzazione della stazione radio decisa da ILLIAD a pochi metri del centro urbano e dal liceo scientifico di Saragnano.

Il tema, discusso nella serata del 18 scorso in sede di seduta congiunta delle commissioni consiliare Ambiente e Urbanistica – alla quale hanno partecipato i rappresentanti di maggioranza e opposizione, il legale del Comune di Baronissi, la Presidente di Legambiente e la Dirigente scolastica del Liceo, ha visto tutte le parti condividere la opportunità di informare della vicenda per ottenere uno spostamento anche il Prefetto di Salerno la cui immediata azione nello scorso weekend ha anch’essa consentito di ottenere il risultato auspicato.

La ILLIAD, che aveva già fissato l’installazione per domani 22, verificherà invece nelle prossime ore la possibilità tecnica di arretramento della stazione radio con allontanamento il più possibile dall’Istituto scolastico e dal nucleo urbano.

Rischi causati dalla stazione alla salute dei cittadini sono stati comunque già esclusi dai prescritti pareri espressi in merito da Arpac.

“Un ringraziamento per il serio impegno dimostrato da tutti in sede di seduta delle commissioni consiliari – sottolinea il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante – un ringraziamento al Signor Prefetto di Salerno per la consueta disponibilità e per la tempestiva azione”.