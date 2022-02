LA MAGGIORANZA DI DRAGHI SI SPACCA SU DURATA GREEN PASS: STRAPPO DELLA LEGA

La Lega vota con Fratelli d’Italia, nella Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, per limitare la durata per l’uso del Green Pass al 31 Marzo e scoppia un nuovo caso nella maggioranza che sostiene il Governo Draghi: per l’ex Presidente della BCE esiste, adesso piu’ che prima, un enorme problema politico, legato alle posizioni autonome che i partiti (soprattutto Lega e Movimento 5 Stelle) stanno adottando nei confronti dei provvedimenti varati in Consiglio dei Ministri. Prima c’era stato l’incidente sul limite all’utilizzo del contante, ancora prima gli atriti sui limiti alla cessione dei crediti del Super Bonus 110%, adesso arriva l’incidente politico sulla durata dell’obbligo del Green Pass.

