ROSARIO DANISI: “GRAZIE A FRANCO ALFIERI PER INTERVENTI STRADALI A NOCERA SUPERIORE”

“La Provincia di Salerno, con il Presidente Alfieri in prima linea e con tutti i dirigenti, si conferma un ente particolarmente attento alle problematiche dei territori, riuscendo ad intervenire anche dove c’è una mancanza delle amministrazioni comunali.”

Lo dichiara il Consigliere Comunale di Nocera Superiore e Consigliere Provinciale di Campania Libera Rosario Danisi.

E’ stato proprio grazie a questa sensibilità che verranno asfaltati, a Nocera Superiore, le corsie di Via Ricco, ex Strada Provinciale 4, finanziata grazie alle riserve ottenute dall’appalto per gli interventi sulla Statale 18. Ringrazio, a nome di tutti i cittadini di Nocera Superiore, il Presidente della Provincia Franco Alfieri che, dopo le nostre sollecitazioni, si è immediatamente messo in moto negli uffici di Palazzo Sant’Agostino, per trovare una soluzione concreta ad un problema che, da anni, a livello comunale, nessuno era stato in grado di rusolvere.