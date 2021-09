SALERNO. ANGELO TOFALO (M5S): “LA NOSTRA CAMPAGNA ELETTORALE FATTA DI PROPOSTE”

“Il MoVimento 5 Stelle, con Elisabetta Barone candidata sindaca e con le altre liste della coalizione, ha lavorato duramente per costruire una proposta seria, concreta e innovativa per la città di Salerno. La nostra sarà una campagna elettorale nel pieno rispetto degli “avversari politici”, fatta di idee e soluzioni per migliorare la nostra comunità”. A dirlo è il Deputato salernitano del MoVimento 5 Stelle Angelo Tofalo.

“È tempo di costruire, è tempo di riprogettare la nostra amata città. Nelle prossime settimane il Presidente Giuseppe Conte sarà di nuovo con noi in città così come il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio”. – conclude Tofalo-.