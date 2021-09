SALERNO. ANTONIO CAMMAROTA: “I NOSTRI SONDAGGI? LI FACCIAMO CON IL VOTO DEL 3 E 4 OTTOBRE”

“Restiamo increduli davanti a candidati sindaco che presentano sondaggi a distanza di poche ore. Per noi sono inutili, quello vero si farà il 3 e 4 ottobre nelle urne elettorali. Lì si misurerà il reale consenso”. Così l’avvocato Antonio Cammarota, presidente della commissione trasparenza e candidato sindaco de “La nostra Libertà” in merito ai due sondaggi presentati negli ultimi giorni da due candidati. “Emerge un solo dato – prosegue Cammarota – semmai si dovesse arrivare al ballottaggio, la percentuale di chi sfiderà il sindaco uscente, si aggira intorno al 18 per cento, quindi bassa e inutile”. “Noi siamo un’altra cosa, siamo civici, abbiamo una nostra storia politica, non abbiamo difficoltà ad essere sostenuti e sostenere nel caso di un eventuale ballottaggio, non abbiamo partiti, padroni e padrini rispetto agli altri che si sono proposti alla guida della città. Non abbiamo promesso quindici liste per poi presentarne sei, nonostante un accordo con i partiti del centrodestra, non siamo usciti dal cilindro del mago ad un mese dalle elezioni, accordandoci con il Movimento 5 Stelle che è alleato di Vincenzo De Luca. Noi non siamo quelli della agenzie pubblicitarie o che non sono mai stati eletti, nemmeno a sindaco di Vietri Sul Mare”, prosegue ancora Cammarota. “Noi da quindici anni continuiamo a stare fronte strada tra la gente, promuovendo i nostri gazebo che ci saranno anche oggi e domani in città, dettando l’agenda politica e amministrativa. Abbiamo la coerenza, le capacità e la competenza per guidare davvero questa città, senza compromessi”. “I paladini della giustizia e del cambiamento, invece, di contendersi il ballottaggio, a suon di numeri che restano sulla carta, si preoccupino che in questa città è stata negata ad un candidato sindaco, una piazza per un comizio, solo perché alle sue spalle non ha un leader nazionale o un partito”, conclude Cammarota.

