SALERNO. ANTONIO CAMMAROTA: “LUCI D’ARTISTA, NULLA E’ CAMBIATO. AIUTIAMO I CITTADINI”

“Incalzato dalle critiche, l’assessore illuminato comunica che Luci d’Artista non si farà. Ed invece nulla è cambiato perché la delibera che stanzia 750.000 € di cui 75.000 € per la solita sicurezza non è stata revocata. L’affermazione pertanto è confusionaria, contraddittoria, falsa. Per quanto ci riguarda insistiamo nella richiesta di revoca e di utilizzo di tutti i fondi, compresi quelli previsti nel bilancio comunale di previsione e non impegnati, per abbattere la Tari più alta d’Italia, i cui bollettini di pagamento oggi arrivano nelle cassette postali delle nostre famiglie.”

Lo dichiara Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza al Comune di Salerno.