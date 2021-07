SALERNO. ANTONIO CAMMAROTA: “SUL PROGETTO DEL PALASALERNO VIGILEREMO”

“Il Palazzetto dello Sport è un’opera importante e strategica per Salerno che deve dare spazio e casa alle tante società di sport minori che hanno dato tante soddisfazioni alla città di Salerno e che fino ad oggi non hanno trovato nessuna notizia. E’ un’opera che vogliamo e che auspichiamo”.

Così l’avvocato Antonio Cammarota, presidente della commissione trasparenza del Comune di Salerno e candidato sindaco de “La nostra Libertà”. “Restano delle perplessità, rispetto a modi e tempi. La prima, che un presidente della Regione Campania in carica dai sei anni, solo ad un mese dalla presentazione della liste dove è il gioco il ruolo della peggiore amministrazione comunale di sempre, interviene con una evidente prova muscolare. La seconda, riguarda il bando, affidamento e procedure di una opera che ora vediamo in fotografia. Auspichiamo che non sia, dunque, una manovra elettorale per lanciare un paracadute all’amministrazione. Vigileremo con attenzione perché il Palazzetto si faccia e che affinchè non sia l’ennesima ‘truffa’ che fa il paio con tutte quelle che nel passato hanno riguardato proprio questa struttura”, conclude Cammarota.