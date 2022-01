SALERNO. ANTONIO CAMMAROTA: “USCA, OGGI LAVORA RICHIESTE DEL 6 GENNAIO”

Il clamoroso annuncio, che certifica il fallimento del sistema di tracciamento e di assistenza della sanità in Campania, arriva dal Presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno Antonio Cammarota: “Oggi in Commissione Affari sociali è stato accertato che l’Usca ieri (17 Gennaio, ndr), sta lavorando le richieste del 6 gennaio”. Una situazione davvero incredibile ed inaccettabile che evidenzia il sostanziale blocco del sistema dei tracciamenti, ma anche dei pesanti ritardi per tutti i cittadini in attesa di una verifica della positività. Già ieri, l’Asl, incontrando alcune associazioni di cittadini, aveva garantito l’apertura di una nuova Usca per la città di Salerno in tempi rapidi ma, in ogni caso, restano gli ingiustificabili ritardi da parte della Sanità della Regione Campania nella esecuzione di tamponi di controllo.

