SENZA SUPER GREEN PASS OK PER LA SPESA MA NIENTE SIGARETTE E GIORNALI

E’ in fase di ultimazione l’elenco degli esercizi commerciali dove, a partire dal 1 febbraio, si potrà entrare senza l’obbligo del possesso e (forse) dell’esibizione del super green pass: secondo le ultime voci che giungono da Roma sarà possibile fare la spesa alimentare (sia nella piccola che nella grande distribuzione), nessun problema per le farmacie ma potrebbe essere vietato l’ingresso nelle rivendite di tabacchi e nelle edicole. L’elenco completo, nei prossimi giorni, verrà pubblicato in un DPCM emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con la lista precisa dei codici ateco per i quali non ci sarà alcun tipo di obbligo. La decisione, ovviamente, fa già discutere anche perchè nelle rivendite di tabacchi vengono anche erogati alcuni servizi essenziali come la vendita dei bolli e le ricariche per i cellulari.

Share on: WhatsApp