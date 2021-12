SALERNO. ANTONIO CAMMAROTA VERSO LA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE TRASPARENZA

Una conferma piu’ che una novità, perchè Antonio Cammarota alla guida della Presidenza Commissione del Comune di Salerno ha già trascorso il periodo 2016-2021, dando forte impulso all’attività della Commissione che, nell’arco di 5 anni, si è occupata in maniera approfondita anche di tematiche e di questioni che, oggi, sono al vaglio, per ragioni non politiche, di altre Istituzioni. Ed ora il suo nome spunta per una piu’ che possibile, diciamo quasi certa, riconferma alla guida della II Commissione Permanente del Comune di Salerno: da statuto e per consuetudine la Presidenza della Commissione spetta, sempre, all’opposizione, ma, questa volta, di opposizioni, in Consiglio Comunale a Salerno, ce ne sono tre (Centro Destra, Area centro sinistra ed area Civica). La scelta finale, considerati i numeri, spetta sempre alla maggioranza che, nelle ultime ore, ha già lasciato intendere di voler votare Antonio Cammarota alla Presidenza della Commissione Trasparenza.

