L’EX MINISTRO BOCCIA (PD) GIOCA A FARE LE PREVISIONI: “SE SITUAZIONE PRECIPITA, LOCKDOWN”

“Non c’e’ bisogno di definire anche una situazione emergenziale, eventuali confinamenti, lockdown. Sono gia’ nelle regole vigenti. Quindi se scatta l’arancione e scatta in automatico la limitazione anche degli spostamenti tra Comuni, riscatta il coprifuoco. Questo e’ bene saperlo, cosi’ come riscatta la chiusura dei centri commerciali nei fine settimana, cosi’ come ripartono le chiusure di discoteche, cinema, teatri. E con il rosso si torna al lockdown totale”. Lo ha sottolineato Francesco Boccia, ex ministro per gli Affari regionali e responsabile Regioni ed Enti locali della segreteria nazionale Pd, questa mattina parlando a Trani con i giornalisti. “Io sono convinto che non si dovra’ arrivare li’ – ha aggiunto – ma non dipende dalla politica, ma dai dati. Cioe’ dipende dalle terapie intensive e dai ricoveri in area medica”.

