VOTO QUIRINALE, GIUSEPPE CONTE: “NON ESCLUDO CHE IL M5S SCELGA ON LINE”

Anche per la scelta del candidato o della candidata alla carica di Presidente della Repubblica il Movimento 5 Stelle potrebbe fare ricorso al voto on line degli iscritti: lo lascia intendere il leader del partito Giuseppe Conte, nel corso di una intervista rilasciata all’agenzia Adnkronos. Conte, dunque, non esclude che la decisione possa passare nelle mani degli iscritti, quasi a voler escludere ogni forma di responsabilità politica ai gruppi parlamentari del M5S che, ancora oggi, rappresentano la maggioranza relativa in tutti e due i rami del Parlamento: ma quali saranno i nomi inseriti nella lista da votare ? E, soprattutto, quando considerato che già per l’ultima settimana di gennaio 2022 le Camere potrebbero essere convocate in seduta plenaria, insieme ai grandi elettori, per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica? I tempi sono stretti ed anche se il voto on line si esaurirebbe nell’arco massimo di 24 ore ci sono anche altri problemi politici, a cominciare dal rapporto di alleanza con il Partito Democratico che potrebbe anche bocciare un pericoloso ricorso al voto on line, il cui esito è sempre a rischio.

