Sarà inaugurata domani sera, alle 20, la sede elettorale dell’assessore al Commercio del Comune di Salerno Dario Loffredo.

L’appuntamento è in via Trento e, successivamente, l’assessore Loffredo assieme al sindaco Vincenzo Napoli incontrerà gli elettori, amici e simpatizzanti presso il bar White in piazza Monsignor Grasso.