NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “PONTE MARCONI, ACCOLTA MIA RICHIESTA PER TEMPI PIU’ VELOCI”

“Si è svolta ieri pomeriggio la seduta della Commissione Trasparenza che ho convocato per fare il punto della situazione sui lavori in programma nell’area del Ponte Marconi, tra i comuni di Angri e San Marzano sul Sarno.

Chiamati in audizione, hanno partecipato i rappresentanti dei tre Comuni interessati – la sindaca di San Marzano Carmela Zuottolo, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Scafati Alessandro Arpaia e il Presidente della Commissione consiliare Ambiente del Comune di Angri Christian Montella – il commissario e il direttore del Consorzio di Bonifica – Mario Rosario D’Angelo e Luigi Daniele – e il dirigente dell’Unità Operativa Dirigenziale Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno della Regione Campania, l’ingegnere Roberto Vacca. Assenti, benché convocati, i rappresentanti della SMA, società in house della Regione Campania che dovrà occuparsi dell’attuazione dell’intervento. A tutti i presenti va anzitutto il mio ringraziamento per la disponibilità e la partecipazione alla seduta della Commissione.” Lo scrive Nunzio Carpentieri, Presidente della Commissione Trasparenza.

È stato l’ingegner Vacca a relazionare nel dettaglio sulla delicata situazione dell’area nei pressi del ponte Marconi e, più in generale, sul progetto complessivo di risanamento del Sarno. Ho posto con forza la richiesta di accelerare l’avvio dei lavori di demolizione del ponte per scongiurare i rischi legati al ritorno della stagione delle piogge. Richiesta accolta dall’ing. Vacca, dal quale ho ottenuto anche la disponibilità a compiere un ulteriore sopralluogo nella zona per valutare le cause che determinano il rallentamento del deflusso dell’acqua e i continui allagamenti che si registrano in zona. Sono convinto che, oltre all’intervento sul ponte, sia necessario programmare il dragaggio dell’Alveo Comune Nocerino nel tratto che va dallo sfioratore situato nei pressi del ponte all’innesto nel Fiume Sarno.

L’intervento è complesso ma occorre fare in fretta. Come ho promesso ad amministratori locali e residenti, continuerò dunque a monitorare personalmente una situazione che mi preoccupa non poco.