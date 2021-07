SALERNO. AZIONE PRENDE LE DISTANZE: “MAI IN ALLEANZA CON IL SIMBOLO DEL M5S”

Elezioni comunali a Salerno: Azione è l’antitesi del Movimento 5 Stelle

“In merito agli articoli di giornale che stanno circolando in rete – dichiara Piero Sabbarese, responsabile degli enti locali in di Azione in Campania – smentisco categoricamente la possibilità che il simbolo di Azione si affianchi a quello del Movimento 5 Stelle nelle elezioni di Salerno.

Azione nasce in antitesi ai populisti e ai sovranisti ed è quindi impensabile che condivida con i 5 stelle un’alleanza alle amministrative.

Il nostro è un partito in costruzione e quindi stiamo valutando Comune per Comune dove presentare il simbolo ed i nostri candidati. Dove ci presenteremo, non saremo col Movimento 5 Stelle.

In questi 12 mesi abbiamo fatto il triplo della fatica per tenere la barra dritta e non abbandonare i nostri valori come invece fanno i 5 Stelle in nome del “buon governo”.

Sono proprio di stamattina le dichiarazioni di Roberto Fico che difende la posizione del Movimento 5 Stelle che a Napoli si presenterà in coalizione con Mastella e un pezzo di Forza Italia.

Noi, invece, a Benevento e Caserta abbiamo presentato i nostri candidati sindaco per stare fuori dalle dinamiche trite e ritrite che messe in campo dai partiti, e a Napoli abbiamo condiviso un progetto civico con Antonio Bassolino. Quando decideremo cosa fare a Salerno, lo comunicheremo. Nel frattempo, ci teniamo saldamente i nostri valori”.