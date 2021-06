SALERNO. CAMMAROTA: “VIADOTTO GATTO, IL PERICOLO AUMENTA. CASO DI NUOVO IN COMMISSIONE”

“Registriamo che in alcuni punti del già pericoloso viadotto Gatto manca perfino l’asfalto. Registriamo che dopo una prima tinteggiatura non si ha notizia degli interventi di messa in sicurezza annunciati più volte dall’amministrazione comunale”. Così il presidente della commissione trasparenza Antonio Cammarota che annuncia una nuova seduta sulla vicenda anche in vista dell’aumento del traffico estivo: “Il Viadotto, per l’incuria, l’abbandono, per la portata del transito, diventa ogni giorno più pericoloso. Su quella strada, purtroppo, sangue ne è stato già versato. Fu proprio la commissione trasparenza seguito anche da un appello del Codacons a fare avviare i primi lavori di sistemazione, evidentemente, allo stato, andati male che approfondiremo nuovamente. Da tempo, inoltre, denunciamo che l’arteria sia anche priva della corsia di emergenza e quindi non idonea. Soprattutto per i veicoli a due ruote e in considerazione dei tratti in cui è venuto meno anche l’asfalto.”, prosegue Cammarota. “Ribadiamo la nostra priorità rispetto alla sicurezza stradale e alle necessità di tener presente le nostre proposte che vanno dalla messa in sicurezza dell’arteria fino alla delocalizzazione del porto di Salerno che incide pesantemente sulla viabilità”, conclude Cammarota.

