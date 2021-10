SALERNO. CATELLO LAMBIASE (M5S): “ADESSO IN CONSIGLIO COMUNALE NUOVE SFIDE”

Sono veramente emozionato nel comunicarvi che, dopo più di 10 anni di attivismo sul territorio come semplice cittadino, grazie al vostro sostegno e al grande lavoro fatto dalla fantastica squadra del MoVimento 5 Stelle, avrò l’onore di rappresentarvi all’interno del consiglio comunale di Salerno”. Sono queste le prime parole del consigliere comunale in quota Movimento 5 stelle, Catello Lambiase, dopo l’elezione a Palazzo di Città con 384 preferenze espresse a suo favore, nella coalizione a sostegno di Elisabetta Barone. Ora ad attenderlo una nuova sfida, insieme alla collega consigliera Claudia Pecoraro: “Solo con la vostra partecipazione e l’aiuto di tutti i candidati che hanno fatto parte di questa lista, potremo fondare la struttura del M5S locale per superare le sfide che ci attendono. Il mio sarà un lavoro costruttivo, volto all’ascolto dei cittadini. Porterò le vostre istanze, problemi e soluzioni all’interno dell’assise comunale. Lavorerò affinché Salerno diventi davvero la città del benessere”.

