SIANO. PROCLAMAZIONE PER IL SINDACO GIORGIO MARCHESE, GIUNTA IN ARRIVO IN SETTIMANA

Con la proclamazione, avvenuta questa mattina, Giorgio Marchese ha iniziato ufficialmente il suo secondo mandato come sindaco di Siano: una cerimonia che si è svolta a distanza di poche ore dalla conclusione delle operazioni di scrutinio che hanno visto Marchese imporsi, nettamente, nei confronti del suo avversario Gerardo Zambrano. Adesso per Marchese, che nel corso della campagna elettorale ha registrato l’adesione di numerosi esponenti dell’opposizione, arriva il momento della composizione della Giunta Comunale: 5 nomi da indicare, di cui almeno due donne, per la squadra di Governo a cui affidare la gestione del Comune di Siano per i prossimi anni. Di sicuro, della squadra, faranno parte i primi due consiglieri per numero di preferenze: Rocco Di Filippo e Fiordelisa Leona. Probabile il coinvolgimento di Palmina De Maio come secondo nome femminile.

Share on: WhatsApp