SALERNO. CATELLO LAMBIASE (M5S): “COMUNE, BENE SU RIFIUTI. BILANCIO: MANI NELLE TASCHE DEI SALERNITANI”

Dalla gestione del ciclo dei rifiuti per finire alla ultima manovra di bilancio che il Comune di Salerno si appresta a varare. Sono numerosi gli argomenti che Catello Lambiase, Consigliere Comunale del M5S, ha toccato oggi, nel corso della seduta del Consiglio Comunale.

“A Salerno e provincia vi è una emergenza medici di base; entro la fine del 2023 ne andranno in pensione circa 100. In qualità di massima autorità sanitaria cittadina esorto il sindaco Vincenzo Napoli a chiedere a chi di dovere di attenzionare questa problematica. La medicina territoriale (il Covid ce l’ha dimostrato) è il primo baluardo dell’assistenza sanitaria specie degli anziani e delle fasce più deboli. Il medico di medicina generale è la prima figura che viene in mente a tutti noi quando abbiamo un problema. E’ una problematica che è sul tavolo dei governi già da tempo. Non è di facile risoluzione ma vi è una grossa partita su cui si gioca molto del nostro futuro. Le case della salute e gli ospedali di comunità. Salerno, per il numero di abitanti dovrebbe averne 2 o 3 eppure sembra che dalla Regione Campania ne vogliano concedere soltanto una. La stessa Regione il cui presidente fa finta di fare l’opposizione a Salerno bacchettando l’amministrazione comunale sulla pulizia del verde attaccando, guarda caso, l’unico assessorato che è in quota PSI.

Piuttosto che fare le pulci all’amministrazione di cui è il primo se non l’unico artefice facesse quello che gli compete. Pensasse a non spostare l’attenzione su altri temi quando le responsabilità sono in capo a lui su temi più scottanti.

Il presidente de Luca fa passerelle a Salerno e poi attacca le piazze che fanno rumore sotto casa sua, il verde non tagliato, millanta soldi che regala a destra e manca che però sono solo sulla carta (copertura stadio Arechi, soldi all’impianto di compostaggio…). Sfidiamo De Luca su questi temi. Lotta agli armocromisti, paragoni arditi con piazza San Pietro ed altre amenità – lo sappiamo – sono armi dialettiche che usa quando vuole spostare l’attenzione su cose che non riesce ad amministrare. Oggi sappiamo di un bando per assumere da giugno a settembre personale per migliorare la città quando per motivi solo ed esclusivamente ideologici i percettori del Reddito di Cittadinanza sono stati tenuti fuori dai progetti”.

In merito ai rifiuti, Tari e impianto di compostaggio: “Ma da forza propositiva lo sfidiamo sul tema dell’impianto di compostaggio. Seguo la problematica da quando ero solo attivista. Mancanza di apparecchiature, miasmi e gestioni farlocche lo hanno portato alla chiusura. Oggi, grazie anche al presidente Bennet, che ringrazio pubblicamente, si stanno applicando misure giuste. Ci ha parlato del progetto di farlo diventare un impianto di biomassa con produzione di energia. Ha promesso fondi regionali a chiacchiere. Lo sfidiamo come forza politica a metterli subito a disposizione. Come M5S la transizione energetica è nel nostro dna, faremo la nostra parte anche a Roma se servirà sfidiamo tutte le forze politiche a farlo. Lasciamo in questa consiliatura una traccia”.

Su alcune manovre finanziarie e sulle dirette streaming del Consiglio Comunale: “Le falle di questo bilancio non sono state create direttamente dall’assessore Adinolfi, lei sta cercando di ripianarli. A questo punto dopo un anno e mezzo non la consideriamo più un tecnico ma un politico a tutti gli effetti. Si deve far carico anche degli errori delle amministrazioni precedenti. Lei ha detto che i sacrifici sono necessari e quindi abbiamo chiesto qual è il modo migliore per prendere i soldi che occorrono dalle tasche dei cittadini. I sacrifici sono necessari per l’incompetenza delle precedenti amministrazioni, non dobbiamo spostare il fulcro della questione. Apprezziamo il suo impegno nell’andare a cercare i segni più e meno qui e là. La tariffa puntuale, la Tari che con il funzionamento della raccolta differenziata, doveva diminuire, dov’è finita? Il meccanismo premiante per i cittadini, dov’è? Andiamo ad inserire anche una tassa di imbarco. L’assessorato al bilancio è il più importante perché i cittadini vivranno le conseguenze delle scelte finanziarie. Vogliamo parlare delle promesse? Abbiamo parlato di led e risparmio energetico. Vedo ancora luci del Comune sempre accese come se fossimo in una giornata di buio totale e questo vale per tutti gli uffici comunali. Questo è un Consiglio molto importate, è uno dei primi in cui si mettono le mani nelle tasche dei cittadini; eppure, mi ricordo che qualcuno al suo insediamento ha detto che sarebbe stata cosa buona e giusta attivare lo streaming, i cittadini devono sapere cosa vivranno da oggi in poi. Ma quanto ancora bisogna attendere? L’assessore Tringali aveva affermato che laddove alcune cose non gli sarebbero state date avrebbe sbattuto la porta e sarebbe andato via. Quando avverrà tutto ciò? Per questo non possiamo fare altro che essere critici e continuare sulla nostra strada di dissenso e opposizione.”