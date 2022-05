SALERNO. CATELLO LAMBIASE (M5S): “NUOVE ASSUNZIONI VIGILI URBANI PER MIGLIORARE SICUREZZA”

Puntare su di un piano di assunzioni dei Vigili Urbani per migliorare la sicurezza nella città di Salerno. La proposta arriva dal Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle Catello Lambiase.

Tornano, dopo una pausa di qualche mese, le rapine in città. Questa volta in pieno centro, nei pressi di Piazza Portanova. La sicurezza resta una emergenza per la città di Salerno ?

“Gli episodi di violenza sono in aumento in città. Già l’anno scorso si sono verificati furti ai danni dei commercianti, addirittura in pieno centro cittadino. E’ notizia di oggi la rissa che si e’ verificata al lungomare proprio davanti agli occhi dei turisti. La violenza e’ sempre esecrabile ma se davvero vogliamo costruire una città’ turistica degna di tal nome non possiamo poi assistere, inermi, ad episodi che, poi, veicolano una idea di Salerno come città poco sicura.

Il sindaco Napoli deve essere più incisivo con chi sovrintende all’ordine pubblico ed inoltre deve mettere mano ad un piano di assunzione per il corpo dei vigili municipali perché non e’ più tollerabile ascoltare da anni le stesse lamentele di carenza di personale e poi stare a guardare.”

Intanto c’è chi invoca il pugno duro anche per chi lascia rifiuti in ogni zona della città. Anche questo è un problema legato al controllo del territorio.

“Il problema delle micro discariche a cielo aperto che si moltiplicano in città richiede un intervento drastico.

Specie nelle periferie e nei quartieri alti serve più controllo e soprattutto l’aumento della video sorveglianza che possa identificare gli autori e punirli adeguatamente. Non si può più tollerare l’inerzia della amministrazione comunale riguardo a questi fenomeni specie nei quartieri alti dove i cittadini, che pagano le tasse come gli altri, debbano vedere scene che squalificano la nostra città. Siamo in vista della stagione estiva e le già scadenti condizioni di cura del verde pubblico misto a fenomeni di incuria del territorio farebbero pullulare animali e miasmi non più tollerabili.”