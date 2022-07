SALERNO. CATELLO LAMBIASE (M5S): “PIU’ COLONNINE DI RICARICA PER LA CITTA’ DI SALERNO”

“Ci sono coloro che sono ambientalisti e propongono megainceneritori (leggi Roma- e ci tengono così tanto sino a far cadere il governo dei migliori)

Ci sono coloro che si dicono verdi ma poi trivellebbero il mediterraneo alla ricerca di qualche goccia di energia fossile quando le energie rinnovabili specie al Sud non mancano.”

Lo scrive il Consigliere Comunale di Salerno del M5S Catello Lambiase.

Ci sono poi coloro che in campagna elettorale promettono innovazione ma poi non sono in grado di installare nemmeno una colonnina elettrica in una città (dichiarata europea ma solo a chiacchiere).