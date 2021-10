SALERNO. CELANO (FI): “L’ASSESSORE BRIGANTE E’ COMPATIBILE? IN PASSATO INCARICHI DAL COMUNE”

Roberto Celano, Consigliere Comunale di Forza Italia, sta letteralmente passando ai raggi X i tecnici nominati all’interno della nuova Giunta Comunale, per i rapporti professionali o politici, già avuti in passato con l’Amministrazione Comunale. In una nota inviata al Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, Celano chiede di sapere se vi sia una incompatibilità per l’assessore Brigante, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri, già consulente tecnico di parte del Comune di Salerno nella vicenda giudiziaria di Piazza della Libertà.

Nella stessa nota, Celano chiede di conoscere quali e quanti siano stati gli incarichi professionali conferiti, nell’arco degli ultimi anni, al Professore Brigante, da parte dell’amministrazione comunale di Salerno.

Solo qualche giorno fa il consigliere Roberto Celano aveva inviato una nota, alla Prefettura ed alla Procura della Repubblica di Salerno, per conoscere eventuali situazioni di incompatibilità per l’assessore alla trasparenza Claudio Tringali, tutt’ora Presidente della Fondazione Menna, ente partecipato dal Comune di Salerno e dalla Provincia di Salerno.