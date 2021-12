SALERNO. CELANO: “SERVE 1 MILIONE DI EURO PER SALVARE LE SPIAGGE DALLA VENDITA”

“Serve un milione di euro per evitare che alcune spiagge, oggi di proprietà pubblica del Comune di Salerno, vengano messe a bando, con il rischio che ci sia la speculazione da parte di imprenditori stranieri.” La proposta arriva dal Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano, al termine della riunione della Commissione Bilancio, alla quale ha preso parte, questa mattina, anche l’assessore al Ramo Paola Adinolfi.

“Ho fatto presente in commissione”, sottolinea Celano, “che per scongiurare la vendita di beni che appartengono al patrimonio della memoria di tutta la città, è sufficiente fare un piccolo sforzo, individuare all’interno delle pieghe del bilancio comunale una posta di appena 1 milione di euro, per salvaguardare la storia di tutti i salernitani. Spero che il mio appello venga raccolto da tutte le forze politiche del Consiglio Comunale, soprattutto dai colleghi della maggioranza: non si tratta di fare opposizione ma di stare uniti per il bene di tutta la città”